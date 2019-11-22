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Скоростной трамвай в Киеве снова отменят в выходные

15:33 22 ноября 2019 35
скоростной трамвай
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В ближайшие выходные, 23 и 24 ноября, трамвай № 1 снова не выедет на маршрут. Причина — замена колеи на участке от станции «Рынок «Днепр» до станции «Улица Зодчих». Кроме того, на линии предстоит уложить оптические и телефонные кабели, заменить контактные опоры, подвески, отремонтировать проезжую часть, обустроить регулируемые пешеходные переходы через колеи и выполнить благоустройство.

Пока трамвай № 1 «отдыхает», «Киевпасстранс» выпустит на линию больше автобусов № 2Т. Трамвай № 3 будет курсировать по обычному графику.

Из-за ремонта путей на пересечении улиц Константиновской и Щекавицкой в ночь на 23 ноября трамваи №№ 14, 15, 16, 18 будут работать по сокращенному графику. Последние отправления электротранспорта:

№ 14 от Контрактовой площади в 20:30, 20:45, от проспекта Отрадного — в 21:45, 21:50;

№ 15 от улицы Старовокзальной в 20:23, 20:39, от проспекта Отрадного — в 20:55, 21:10;

№ 16 от станции метро «Героев Днепра» в 21:38, 22:00, от Контрактовой площади — 22:25, 22:44 (с 23:00 трамваи будут курсировать от станции метро «Героев Днепра» до Подольского депо);

№ 18 от Контрактовой площади в 21:18, 21:34, от улицы Старовокзальной — в 21:50, 22:06.

Дополнительно с 21:15 до 00:20 организовывается временный автобуса № 14Т по маршруту «пр-т Отрадный — Контрактовая площадь». Для оплаты проезда принимаются трамвайные проездные.

С 06:00 23 ноября движение восстановится по обычному графику.

Напомним, что в столице из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алматинской (Дарница) временно приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33. «ФАКТЫ» уже сообщали, как изменится движение трамваев и троллейбусов в ближайшие дни, а также, что в Киеве накануне выходных ограничат движение на Южном мосту. Издание также информировало, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города, а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район). Также в столице продолжается обновление улицы Пушкинской: приводят в порядок участок от бульвара Шевченко до улицы Хмельницкого, а в следующем году отремонтируют участок в границах улицы Льва Толстого и бульвара Тараса Шевченко.

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