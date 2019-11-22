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Украина

Telegram дал сбой: что об этом известно

15:45 22 ноября 2019 381
Telegram
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 ноября, около 15:00 популярный мессенджер Telegram подвергся масштабным сбоям. За день до этого крупные проблемы возникли с сервисом популярного онлайн-кинотеатра Netflix. Статистику по сбоям в различных странах приводит ресурс Downdetector.

Многие пользователи Telegram вынуждены многократно перезапускать мессенджер или пользоваться альтернативными приложениями. Это связано с резким всплеском сбоев популярного средства коммуникации.

Среди наиболее часто возникающих проблем 67% пользователей мессенджера назвали то, что им не удается подключиться, а 33% отмечают, что при наличии подключения не получается отправлять сообщения.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой постиг соцсети Instagram и Facebook. На проблемы жаловались в Киеве и Харькове, но больше всего сбоев было в столицах стран Западной Европы — Париже, Лондоне, Лиссабоне, Амстердаме.

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