24.08 / 24.30 26.56 / 26.92
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix произошел масштабный сбой

17:26 21 ноября 2019 47
Просмотр Netflix
Инф. «ФАКТОВ»

По всему миру пользователи столкнулись с проблемами при попытках воспользоваться сервисом популярного онлайн-кинотеатра Netflix. Эта компания недавно порадовала зрителей премьерами. Данные о сбоях в работе онлайн-кинотеатра представлены на сайте Downdetector.

Из информации, размещенной ресурсом, следует, что у 67% пользователей возникли проблемы с трансляцией видео, а у 25% отсутствует соединение с сервером. Кроме того, 6% пользователей испытывает трудности при авторизации.

Карта сбоев:

Ранее сообщалось, что пользователи популярной ветки пиратских новостей Reddit/r/piracy подверглись атаке ботов. Ветка насчитывает более 400 тысяч подписчиков, которые интересуются последними новостями воровства контента. Боты предлагали им скачать бесплатный софт под названием PremiumGet, а взамен обещались бесплатные премиум-аккаунты в Netflix и других сервисах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Заворотнюк

«Заворотнюк час назад умерла»: семья актрисы обнародовала скандальную переписку (фото)

Прожиточный минимум

В Украине с 1 декабря вводятся новые социальные стандарты: что об этом известно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер