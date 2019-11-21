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В работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix произошел масштабный сбой
По всему миру пользователи столкнулись с проблемами при попытках воспользоваться сервисом популярного онлайн-кинотеатра Netflix. Эта компания недавно порадовала зрителей премьерами. Данные о сбоях в работе онлайн-кинотеатра представлены на сайте Downdetector.
Из информации, размещенной ресурсом, следует, что у 67% пользователей возникли проблемы с трансляцией видео, а у 25% отсутствует соединение с сервером. Кроме того, 6% пользователей испытывает трудности при авторизации.
Карта сбоев:
Ранее сообщалось, что пользователи популярной ветки пиратских новостей Reddit/r/piracy подверглись атаке ботов. Ветка насчитывает более 400 тысяч подписчиков, которые интересуются последними новостями воровства контента. Боты предлагали им скачать бесплатный софт под названием PremiumGet, а взамен обещались бесплатные премиум-аккаунты в Netflix и других сервисах.
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