Шторм в Кирилловке : затоплено порядка 40 баз отдыха (фото)

Происшествия

Утром в пятницу, 22 ноября, в курортной Кирилловке, как и днем ранее, не стихал шторм, что привело к повышению уровня воды на Федотовой косе.

В Запорожском областном управлении ГосЧС сообщили, что ветер усилился до 20 м/с, порывы достигали 28 м/с. «В настоящее время ориентировочно на 30−40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают», — сообщают спасатели.

Хоть сообщение между Кирилловкой и селом Степок и не нарушено, на некоторых участках дороги наблюдаются переливы воды до 15 см. А вот остров Бирючий отрезан от суши — песчаная дорога покрыта водой.

Утром спасатели помогли покинуть затопленную базу на Федотовой косе (уровень воды достигал 50−80 см) охранявшим ее людям. Мужчине и женщине передали спецодежду, чтобы те смогли добраться до суши, после чего довезли их до автовокзала.

Вместе с тем спасатели отметили, что подобные ситуации ежегодно возникают в прибрежной зоне. Именно поэтому базы отдыха строятся на сваях. «Ситуация контролируется, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в выходные дни, 23 и 24 ноября, в Украине будет ветрено. Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на западе, востоке и особенно в Приазовье.

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