- 12:45 Появилось жуткое видео, как хмельницкий живодёр проволок собаку за своей машиной по асфальту
- 12:40 Непобедимый Мейвезер-младший объявил в возвращении в большой бокс
- 12:31 «Сын родился весом 850 граммов»: как в Украине выхаживают глубоко недоношенных детей
- 12:25 В центре Киева перевернулся Porshe: эксклюзивные фото с места аварии
- 12:24 Собаки спасли жизни своим хозяйкам, унюхав рак яичников и диабетическую кому
- 12:22 "Вымораживающий" антициклон Quincy: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
- 12:18 Боевики устроили стрельбу в районе Петровского
- 12:09 В московских аптеках лекарства теперь можно брать в кредит под 23% годовых
- 12:08 Импорт электроэнергии из РФ приносит золотые горы Коломойскому и российскому «Интер РАО», — эксперт
- 11:56 Отравление метадоном: в Одессе госпитализировали годовалого ребенка в тяжелом состоянии
- 11:54 Постол — Рамирес: чемпионский бой состоится на китайском острове
- 11:35 Одесский аэропорт перестал отправлять и принимать самолеты: в чем причина
"Вымораживающий" антициклон Quincy: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В выходные дни, 23 и 24 ноября, в Украине будет по-прежнему холодно и ветрено — погоду будет определять восточный антициклон Quincy.
«Потепление я уже вижу, прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28-го ноября. Это — чтобы вам было легче воспринимать градуса субботы и воскресенья», — обнадеживает синоптик Наталья Диденко.
23−24 ноября в Украине ожидается ночью -3−9 градусов, местами -9−12 градусов, а в дневные часы — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее будет на западе (днем до +5 градусов), в Закарпатье и на юге Крыма — до + 4 + 10 градусов.
«Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на западе, востоке и особенно в Приазовье. Осадки в выходные маловероятны. Лишь 23 ноября в западных областях есть вероятность то ли небольшого снега, то ли слабого дождя. И, между прочим, где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на запад Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно», — предупреждает синоптик.
В Киеве 23−24 ноября осадков не ожидается, ветер будет порывистым. Ночью ожидается мороз до -4−10 градусов, днем — от 2 мороза до 2 тепла.
«23 ноября, в годовщину Голодомора, Солнце заходит в 16 часов 4 минуты — время зажечь свечи памяти. Будет холодно, в Киеве до 3−4 градусов мороза с порывистым ветром. Оденьтесь теплее, вспомните тех, кто тогда так страшно пошел за горизонт вместе с солнцем, не дождавшись ясных дней», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в патрульной полиции Киева предупредили водителей об ухудшении погоды и посоветовали, как подготовиться к эксплуатации авто в сложный период.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!