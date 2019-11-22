"Вымораживающий" антициклон Quincy: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Общество и люди

В выходные дни, 23 и 24 ноября, в Украине будет по-прежнему холодно и ветрено — погоду будет определять восточный антициклон Quincy.

«Потепление я уже вижу, прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28-го ноября. Это — чтобы вам было легче воспринимать градуса субботы и воскресенья», — обнадеживает синоптик Наталья Диденко.

23−24 ноября в Украине ожидается ночью -3−9 градусов, местами -9−12 градусов, а в дневные часы — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее будет на западе (днем до +5 градусов), в Закарпатье и на юге Крыма — до + 4 + 10 градусов.

«Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на западе, востоке и особенно в Приазовье. Осадки в выходные маловероятны. Лишь 23 ноября в западных областях есть вероятность то ли небольшого снега, то ли слабого дождя. И, между прочим, где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на запад Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно», — предупреждает синоптик.

В Киеве 23−24 ноября осадков не ожидается, ветер будет порывистым. Ночью ожидается мороз до -4−10 градусов, днем — от 2 мороза до 2 тепла.

«23 ноября, в годовщину Голодомора, Солнце заходит в 16 часов 4 минуты — время зажечь свечи памяти. Будет холодно, в Киеве до 3−4 градусов мороза с порывистым ветром. Оденьтесь теплее, вспомните тех, кто тогда так страшно пошел за горизонт вместе с солнцем, не дождавшись ясных дней», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в патрульной полиции Киева предупредили водителей об ухудшении погоды и посоветовали, как подготовиться к эксплуатации авто в сложный период.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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