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Море разбушевалось: базы отдыха на популярном украинском курорте уходят под воду (фото, видео)
В курортной Кирилловке из-за шторма часть берега оказалась затоплена водой. Ранее синоптики предупреждали, что в Приазовье 21 ноября ветер может достигать 25−28 м/с.
Как сообщает «РИА-Мелитополь», водой залило базы отдыха, расположенные на первой линии Федотовой косы. Волны достигают полутора метров. Ветер восточный, с порывами до 24 м/с.
Местных жителей предупреждают, что 22 ноября ветер усилится, а температура упадет до 6 градусов мороза.
Эксклюзивный материал с прогнозами «Морозы до минус 12: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото с сайта https://ria-m.tv.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..