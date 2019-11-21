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Общество и люди

Море разбушевалось: базы отдыха на популярном украинском курорте уходят под воду (фото, видео)

16:18 21 ноября 2019 247
Кирилловку затопило
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке из-за шторма часть берега оказалась затоплена водой. Ранее синоптики предупреждали, что в Приазовье 21 ноября ветер может достигать 25−28 м/с.

Как сообщает «РИА-Мелитополь», водой залило базы отдыха, расположенные на первой линии Федотовой косы. Волны достигают полутора метров. Ветер восточный, с порывами до 24 м/с.

Местных жителей предупреждают, что 22 ноября ветер усилится, а температура упадет до 6 градусов мороза.

Эксклюзивный материал с прогнозами «Морозы до минус 12: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта https://ria-m.tv.

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