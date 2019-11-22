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Одесский аэропорт продлил отмену рейсов
В пятницу, 22 ноября, международный аэропорт «Одесса» продлил отмену рейсов до 22.00. Причина — авария на взлетной полосе, которую за день до этого потерпел самолет Turkish Airlines. Об этом пресс-служба аэропорта «Одесса» сообщает в Facebook.
«В связи с инцидентом с рейсом TK 467 воздушное движение приостановлено до 22:00», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что ЧП с самолетом турецкой авиакомпании случилось 21 ноября, в 20:55. Лайнер подломил переднюю стойку шасси. Всех 136 пассажиров оперативно эвакуировали и разместили в зале терминала.
В четверг, 21 ноября, были отменены вечерние рейсы авиакомпании МАУ и Turkish Airlines. В пятницу, 22 ноября, рейсы не возобновились. Первоначально заявлялось об отмене всех рейсов до 18:00, но затем сроки отмены продлили.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Одессы произошло ЧП с частным самолетом.
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