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Происшествия

Одесский аэропорт продлил отмену рейсов

17:18 22 ноября 2019 11
Аэропорт «Одесса»
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 ноября, международный аэропорт «Одесса» продлил отмену рейсов до 22.00. Причина — авария на взлетной полосе, которую за день до этого потерпел самолет Turkish Airlines. Об этом пресс-служба аэропорта «Одесса» сообщает в Facebook.

«В связи с инцидентом с рейсом TK 467 воздушное движение приостановлено до 22:00», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что ЧП с самолетом турецкой авиакомпании случилось 21 ноября, в 20:55. Лайнер подломил переднюю стойку шасси. Всех 136 пассажиров оперативно эвакуировали и разместили в зале терминала.

В четверг, 21 ноября, были отменены вечерние рейсы авиакомпании МАУ и Turkish Airlines. В пятницу, 22 ноября, рейсы не возобновились. Первоначально заявлялось об отмене всех рейсов до 18:00, но затем сроки отмены продлили.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Одессы произошло ЧП с частным самолетом.

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