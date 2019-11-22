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Происшествия

Стрельба, погоня, 10 разбитых авто: в сети сообщили о спецоперации в Днепре (фото, видео)

18:19 22 ноября 2019 363
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 ноября, в Днепре произошла стрельба на перекрестке улиц Грушевского и Шевченко. Также появилась информация о масштабном ДТП — джип протаранил около 10 автомобилей. Об этом сообщает «Информатор».

По данным издания, на месте проводили операции сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделение «Альфа». Мужчина совершил побег на автомобилю и устроил при этом массовое ДТП.

Как сообщил в Facebook «Днепр оперативный», на перекрестке улиц происходила спецоперация силовиков. Водитель Land Cruiser решил «сопротивляться» и в ходе погони протаранил 10 автомобилей. Правоохранители стреляли ему по колесам. Беглеца все-таки задержали.

Ранее сообщалось, что жительница Николаева открыла стрельбу по работникам банка.

Фото: Информатор

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