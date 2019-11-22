Происшествия

Жуткое ЧП в Запорожье: мужчина заживо сгорел в палатке с овощами (видео)

В пятницу, 22 ноября, в Запорожье произошел пожар на улице Сталеваров. Происшествие завершилось смертельным исходом. Напомним, в этот же день в Киеве на ходу вспыхнуло такси Uber. О происшествии в Запорожье сообщает ГСЧС Украины в Запорожской области.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что загорелась торговая овощная палатка. При тушении пожара спасители обнаружили обугленное тело человека. Выяснилось, что это был 40-летний продавец.

Выясняются все обстоятельства пожара и его причины.

Видео от издания «Актуально»:

Ранее сообщалось, что в Запорожье стали известны подробности гибели семьи : мужа и жену нашли убитыми, а их сына — повешенным. 60-летнего Александра обнаружили с четырьмя колотыми ранами, а 58-летнюю Оксану нашли с перерезанным горлом.

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