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Происшествия

В Киеве на ходу загорелась машина такси Uber (фото)

15:05 22 ноября 2019 96
пожар на дороге
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 ноября, в Киеве во время движения по дороге загорелся автомобиль службы такси Uber. Напомним, месяц назад в столице на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров.

Инцидент произошел в районе Соломенской площади.

Chevrolet Lacetti с наклейками службы такси Uber загорелся возле академии Сухопутных войск.

Как сообщает Информатор, такси ехало по Воздухофлотскому проспекту. Во время движения начался пожар. Самостоятельно потушить машину не удалось. Приехавшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

На месте работали спасатели, патрульная полиция и медики. Детали и причины инцидента выясняются. На Воздухофлотском проспекте образовалась пробка.

«ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Измаиле Одесской области, где неделю назад на ходу загорелся автомобиль сотрудников полиции.

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