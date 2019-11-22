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Происшествия

Ушел на встречу с другом и не вернулся: пропавшего мужчину нашли закопанным в поле на Херсонщине (фото)

19:32 22 ноября 2019 561
мужчины
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 ноября в поле вблизи села Молодежное Днепровского района Херсонской области полицейские обнаружили тело молодого мужчины, который пропал еще 10 ноября. На днях в Киеве во дворе жилого дома обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как сообщили в Херсонском областном главке полиции, тело 22-летнего пропавшего было закопано в земле. Парень умер насильственной смертью: при осмотре на грудной клетке и шее были колото-резаные раны.

Его друг, с которым убитый якобы должен был встречаться, попал в больницу.

Полиция открыла уголовное производство. Правоохранители собирают доказательства в совершении умышленного убийства. В рамках расследования преступления назначено проведение ряда экспертиз. После получения результатов исследований, а также следственных экспериментов можно будет полностью установить, при каких обстоятельствах произошло убийство, его мотивы и причины.

Напомним, месяц назад в Одессе вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная» нашли обгоревший до неузнаваемости труп человека.

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