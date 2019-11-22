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Обстреляли авто военных прямо в населенном пункте: стало известно о подлой атаке боевиков на Донбассе (фото)
В Донецкой области в поселке Шумы под обстрел боевиков попал военный автомобиль украинских военных. Напомним, в начале ноября ракета боевиков, которую они выпустили по позициям ВСУ, попала в машину «УРАЛ» — двое украинских бойцов погибли.
Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в этот раз противник атаковал ракетой военную машину в мирном населенном пункте, где проживает только гражданское население.
«21 ноября от одной из воинских частей в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот», — говорится в сообщении.
По информации военных, поврежденная машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.
Пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался направить ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.
Трое военнослужащих получили контузию. Среди них — одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Как сообщали «ФАКТЫ», 22 ноября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка старший лейтенант Богдан Шацкий.
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