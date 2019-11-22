- 17:48 На Донбассе погиб командир батареи: фото и имя офицера
- 17:45 Бил женщин в лицо: задержанный в Днепре мужчина сделал шокирующее заявление в суде
- 17:31 Крушение танкера Delfi: место происшествия сняли с дрона
- 17:28 На Полтавщине мужчина изрезал ножом супружескую пару: первые детали кровавого инцидента
- 17:18 Одесский аэропорт продлил отмену рейсов
- 17:17 Летающая платформа, дуэт с Потапом и драка фанаток: как прошел концерт Олега Винника
- 17:07 У берегов Малайзии задержали судно с украинскими моряками
- 17:02 Импорт электроэнергии ухудшает надежность энергосистемы – "Укрэнерго"
- 16:50 Мать три года искала сына: все это время его труп лежал на полу у него в квартире
- 16:47 Было разрушено 20 процентов мозга: стало известно о спасении раненого на Донбассе бойца
- 16:34 Дело "VAB Банка": Бахматюка объявили в розыск
- 16:26 В Киеве фейковые компании Tesla собрали миллионы «инвестиций»
На Донбассе погиб командир батареи: фото и имя офицера
В пятницу, 22 ноября, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Недавно на Донбассе был тяжело ранен и впоследствии скончался в госпитале командир 128-й ОГШБр ВСУ полковник Евгений Коростелев. О гибели офицера Шацкого сообщается на Facebook-странице 15 реактивного артиллерийского полка.
Богдан Шацкий — родом из Хмельницкой области, 1995 года рождения, выпускник Национальной академии сухопутных войск.
Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе Новотроицкого два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Подрыв произошел в глубине ротных и опорных пунктов. За несколько дней до этого боевики выпустили ракеты по позициям ВСУ, одна из них попала в машину «УРАЛ» — двое украинских бойцов погибли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.