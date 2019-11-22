Украина

На Донбассе погиб командир батареи: фото и имя офицера

В пятницу, 22 ноября, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Недавно на Донбассе был тяжело ранен и впоследствии скончался в госпитале командир 128-й ОГШБр ВСУ полковник Евгений Коростелев. О гибели офицера Шацкого сообщается на Facebook-странице 15 реактивного артиллерийского полка.

Богдан Шацкий — родом из Хмельницкой области, 1995 года рождения, выпускник Национальной академии сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе Новотроицкого два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Подрыв произошел в глубине ротных и опорных пунктов. За несколько дней до этого боевики выпустили ракеты по позициям ВСУ, одна из них попала в машину «УРАЛ» — двое украинских бойцов погибли.

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