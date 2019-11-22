Некого возить: в ОРДО отменили очередные электрички

Украина

На оккупированной территории Донецкой области отменили еще пару электричек. Об этом сообщается на сайте железной дороги ОРДО. «С целью экономии эксплуатационных затрат и… низкой населенностью отменен пригородный дизель по маршруту Ясиноватая — Иловайск», — говорится в сообщении.

Согласно размещенной информации, население города Ясиноватой составляет 20−25% от довоенного уровня, а Иловайска — 15−20%. Хотя официальных результатов переписи населения, проведенной боевиками в ОРДО, еще не опубликовали.

Как ранее писали «ФАКТЫ», буквально месяц назад, в октябре текущего года, в ОРДО были отменены шесть пригородных поездов. По тем же причинам — некому ездить.

Железнодорожники жалуются на задержки заработной платы, сокращение ее размеров:

«В Дебальцево перевели железнодорожников на четырехдневную рабочую неделю. А некоторые службы на — трехдневную. Инженерный состав выходит раз в неделю. Зарплату в 4−5 тысяч рублей (1500−1900 гривен. — Ред.) сильно задерживают и дают частями. А теперь, наверное, будем получать и того меньше и реже — пассажиропотока нет, грузоперевозок нет», — поделились с «ФАКТАМИ» работники железной дороги в оккупированном Дебальцево.

«У нас пути разбирают возле предприятий — говорят, что для сдачи в металлолом в счет погашения долгов перед железнодорожниками», — рассказали «ФАКТАМ» работники одного из остановившихся заводов в оккупированной Горловке.

«Не прошло и полгода! Вернее, три месяца прошло, после того, как торжественно запустили два пригородных поезда прямо из Донецка: на Еленовку и на Мандрыкино, которое является, по сути дела, частью Петровского района Донецка. Не удивлюсь, если и эти два несчастных дизеля отменят, которые катаются только для создания видимости „бурной“ жизни в оккупации. В общем, ничего на оккупированной территории не заработает. Все будет умирать», — отметил вынужденный переселенец из Донецка.

Напомним, еще три года назад он уверенно заявил «ФАКТАМ» о том, что заводы в ОРДО не заработают.

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