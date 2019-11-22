24.05 / 24.27 26.51 / 26.88
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Некого возить: в ОРДО отменили очередные электрички

22:37 22 ноября 2019 80
Поезд
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

На оккупированной территории Донецкой области отменили еще пару электричек. Об этом сообщается на сайте железной дороги ОРДО. «С целью экономии эксплуатационных затрат и… низкой населенностью отменен пригородный дизель по маршруту Ясиноватая — Иловайск», — говорится в сообщении.

Согласно размещенной информации, население города Ясиноватой составляет 20−25% от довоенного уровня, а Иловайска — 15−20%. Хотя официальных результатов переписи населения, проведенной боевиками в ОРДО, еще не опубликовали.

Как ранее писали «ФАКТЫ», буквально месяц назад, в октябре текущего года, в ОРДО были отменены шесть пригородных поездов. По тем же причинам — некому ездить.

Железнодорожники жалуются на задержки заработной платы, сокращение ее размеров:

«В Дебальцево перевели железнодорожников на четырехдневную рабочую неделю. А некоторые службы на — трехдневную. Инженерный состав выходит раз в неделю. Зарплату в 4−5 тысяч рублей (1500−1900 гривен. — Ред.) сильно задерживают и дают частями. А теперь, наверное, будем получать и того меньше и реже — пассажиропотока нет, грузоперевозок нет», — поделились с «ФАКТАМИ» работники железной дороги в оккупированном Дебальцево.

«У нас пути разбирают возле предприятий — говорят, что для сдачи в металлолом в счет погашения долгов перед железнодорожниками», — рассказали «ФАКТАМ» работники одного из остановившихся заводов в оккупированной Горловке.

«Не прошло и полгода! Вернее, три месяца прошло, после того, как торжественно запустили два пригородных поезда прямо из Донецка: на Еленовку и на Мандрыкино, которое является, по сути дела, частью Петровского района Донецка. Не удивлюсь, если и эти два несчастных дизеля отменят, которые катаются только для создания видимости „бурной“ жизни в оккупации. В общем, ничего на оккупированной территории не заработает. Все будет умирать», — отметил вынужденный переселенец из Донецка.

Напомним, еще три года назад он уверенно заявил «ФАКТАМ» о том, что заводы в ОРДО не заработают.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Анна Богачева

После проекта не хотела выходить на улицу: шокирующие признания участницы «Зважених та щасливих» (фото)

Ивлева и Элджей

Прошла любовь: Элджей бросил Настю Ивлееву ради молодой певицы

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер