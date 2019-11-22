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Путин планирует военную активность за рубежом: адвокат Новиков объяснил выход РФ из Женевской конвенции (видео)
Российская Федерация планирует военные действия за рубежом. Такое мнение озвучил в эфире «5 канала» известный российский адвокат Илья Новиков, комментируя подписание президентом страны Владимиром Путиным закона, в соответствии с которым РФ де-факто вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.
«Нельзя так сразу взять и выйти из конвенции. Пока что объявлено о намерении ограничить действие в отношении России. Наверное, это означает, что планируется какая-то военная активность вне российских границ. Это точно не касается внутренних дел, и я не вижу никакого иного толкования», — сказал Новиков.
Напомним, 12 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия фактически вышла из Женевской конвенции. Теперь РФ не признает статью дополнительного протокола к этой конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН и не будет выполнять роль судебного органа, который разбирает нарушения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский историк и политолог Андрей Зубов считает, решение российских властей — ответ на недавний доклад генсека ООН Антонио Гуттераша по Крыму. В этом документе Россию обвиняют в нарушении 4-й Женевской конвенции. В частности, в изменении демографического состава Крыма, куда РФ переселила более пяти процентов населения (порядка 140 тысяч человек).
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