ООН признала нарушение Кремлем Женевских конвенций по Крыму

Украина

Генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, которым ООН признает нарушения Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

В связи с этим Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

«Согласно докладу (генсека ООН — ред.), Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыму», — сказал украинский дипломат.

Напомним, что доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. В этой связи Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск 12 других докладов по Крыму.

В докладе отмечается, что ООН не смогла «найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крым».

В ООН еще раз напомнили России о необходимости выполнения этой страной обязательств по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом. Также от РФ потребовали создать доступ к образованию на украинском языке на полуострове, а также снять ограничения, введенные в отношении крымскотатарской общины.

«Не менее важно обеспечить эффективное расследование всех утверждений о жестоком обращении, пытках, и насильственных исчезновениях в Крыму, а также обеспечить, чтобы права на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциации, мысли, совести и религии могли осуществляться любым лицом или группой лиц в Крыму без какой-либо дискриминации по любым основаниям», — говорится в выводах и рекомендациях доклада ООН.

Как известно, Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях неоднократно осуждала незаконные действия страны-оккупанта и призывала ее соблюдать права человека. 22 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда ООН и отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, которое в 2016 году принял Верховный Суд России.

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