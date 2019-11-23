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Считают ведьмой: в Индии обнаружили женщину с 19 пальцами на ногах и 12 – на руках (фото)

В Индии, где женщины массово удаляют себе матки, медики обнаружили 63-летнюю женщину по имени Кумар Наяк, которая родилась с редкой формой полидактилии — генетическим врожденным дефектом — из-за которого ее конечности оснащены очень большим количеством пальцев. Так, на ее ногах имеется 19 пальцев, а на руках — 12, пишет Daily Mail.

Ранее медики не знали о Кумар по той простой причине, что она не выходит из своего двора из страха расправы со стороны односельчан.

«Вот уже 63 года я нахожусь в этом состоянии. Жители соседних мест считают меня ведьмой и держатся подальше от меня. Иногда приходят любопытное, чтобы поглазеть. Тогда я все время нахожусь дома», — рассказала индианка.

Специалисты отмечают, что полидактилия поражает примерно одного из 700−1000 новорожденных во всем мире, но у пожилой индианки Кумар Найак наблюдается крайний случай.

Полидактилия является случайной аномалией, но также может иметь генетические причины. В течение шестой или седьмой недели беременности на конечностях плода появляются пальцы. Полидактилия возникает, когда часть конечности, будущей руки или ноги, начинает расщепляться на пальцы слишком интенсивно.

Обычно лишние пальцы плохо сформированы по сравнению с нормальными. Операция по их удалению рекомендуется в возрасте от одного до шести лет. Но семья, в которой родилась Кумар Найак, была слишком бедна, чтобы оплатить услуги врачей.

Ранее «ФАКТЫ» писали об опасностях, которым подвергаются пальцы украинских женщины: в Херсоне после посещения салона у женщины едва не отвалились пальцы ног.

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