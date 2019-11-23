24.05 / 24.27 26.51 / 26.88
Киев: -7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Считают ведьмой: в Индии обнаружили женщину с 19 пальцами на ногах и 12 – на руках (фото)

3:50 23 ноября 2019 3
Индияская женщина с большим количеством пальцев
Инф. «ФАКТОВ»

В Индии, где женщины массово удаляют себе матки, медики обнаружили 63-летнюю женщину по имени Кумар Наяк, которая родилась с редкой формой полидактилии — генетическим врожденным дефектом — из-за которого ее конечности оснащены очень большим количеством пальцев. Так, на ее ногах имеется 19 пальцев, а на руках — 12, пишет Daily Mail.

Ранее медики не знали о Кумар по той простой причине, что она не выходит из своего двора из страха расправы со стороны односельчан.

«Вот уже 63 года я нахожусь в этом состоянии. Жители соседних мест считают меня ведьмой и держатся подальше от меня. Иногда приходят любопытное, чтобы поглазеть. Тогда я все время нахожусь дома», — рассказала индианка.

Специалисты отмечают, что полидактилия поражает примерно одного из 700−1000 новорожденных во всем мире, но у пожилой индианки Кумар Найак наблюдается крайний случай.

Полидактилия является случайной аномалией, но также может иметь генетические причины. В течение шестой или седьмой недели беременности на конечностях плода появляются пальцы. Полидактилия возникает, когда часть конечности, будущей руки или ноги, начинает расщепляться на пальцы слишком интенсивно.

Обычно лишние пальцы плохо сформированы по сравнению с нормальными. Операция по их удалению рекомендуется в возрасте от одного до шести лет. Но семья, в которой родилась Кумар Найак, была слишком бедна, чтобы оплатить услуги врачей.

Ранее «ФАКТЫ» писали об опасностях, которым подвергаются пальцы украинских женщины: в Херсоне после посещения салона у женщины едва не отвалились пальцы ног.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Волочкова с дочкой

Дочь Волочковой стала копией звездной мамы (фото)

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Ивлева и Элджей

Прошла любовь: Элджей бросил Настю Ивлееву ради молодой певицы

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер