Поддерживала украинскую армию: в РФ злопыхатели решили «пристыдить» Софию Ротару

Шоу-бизнес

Известие о возвращении на российскую эстраду народной артистки СССР Софии Ротару, чья племянница на днях засобиралась замуж, разделило общество РФ на два лагеря. Об этом пишет gazeta.ru.

Так, почитатели таланта народной артистки безмерно рады вновь лицезреть свою любимицу в «Песне года». Уж больно соскучились они по кумиру. Меж тем, злопыхатели уже несколько дней судачат, мол, 72-летняя артистка поиздержалась, вот и едет на заработки.

Свое мнение по поводу возвращения на российскую сцену Софии Ротару высказала многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк.

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги», — разнервничалась ведущая.

Ангелина Вовк считает, что получая российские деньги, артисты должны быть верными политике Кремля.

«Шоу-бизнес, конечно, дело не очень чистое, но совесть-то должна быть. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной», — уверена Вовк.

При этом ведущая подчеркивает, что не придет на концерт Ротару, намекая на то, что певице ничего «не подсказывает совесть». «Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену — не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране», — уверена ведущая.

Напомним, что в конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской «Песне года» и отменила корпоративы в России из-за агрессии этой страны против Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», София Ротару подтвердила свое участие в съемках итогового концерта «Песня года — 2019», которые пройдут 7 декабря в Москве. Также она может выступить на нескольких частных корпоративах в России. Кроме того, ожидается выступление Софии Михайловны на фестивале «Легенды ретро FM». Гонорар за корпоратив в этом сезоне — 50−60 тысяч долларов. Поклонники по Ротару соскучились, так что вполне вероятно, что ее концерты в России пройдут с аншлагом.

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