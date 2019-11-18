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София Ротару возвращается к выступлениям в Москве: что об этом известно
Народная артистка СССР, 72-летняя украинская эстрадная певица София Ротару, чья внучка снялась для российского издания и рассказала о жизни, возвращается в Россию. Об этом пишет КП.
«Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России», — отмечает издание.
Билетов на «Песню года» на 7 декабря осталось мало, причем в продаже только не бюджетные варианты от 6 тыс. руб (чуть более 2 тысяч гривень).
Кроме того, ожидается выступление Софии Ротару 14 декабря на фестивале «Легенды ретро FM». Также София Михайловна рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар за выступление складывается из двух частей — оплата транспортных расходов певицы и ее коллектива из Украины в Россию, проживание, а также самого концерта. Гонорар за корпоратив в этом сезоне — $ 50 — 60 тыс. По Софии Михайловне поклонники соскучились, поэтому она сейчас рассматривает сразу несколько предложений.
Напомним, что в прошлом году София Ротару отменила выступление на «Песне года».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на происки хейтеров и противоречивые заявления в сети, Софии Ротару всегда удается порадовать поклонников цветущим видом.
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