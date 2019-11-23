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Муж Анастасии Заворотнюк удалил все ее фото, заставив подумать о самом плохом
Муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, который, по слухам, хотел уйти от нее до болезни, внезапно удалил из своего аккаунта в Instagram все публикации.
При этом исчезли и снимки, на которых он запечатлен с женой Анастасией Заворотнюк, пишет портал «Дни.ру».
К тому же Петр Чернышев отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через соцсеть.
Глядя на пустую страницу супруга Анастасии Заворотнюк поклонники не находят себе места. В купе с жуткими сплетнями, которые распространяются сейчас в СМИ и соцсетях, действия фигуриста заставляют думать о плохом.
Сам Петр Чернышев решение опустошить личный инстаграм-аккаунт никак не прокомментировал.
Напомним, накануне близким пришлось делать опровержение информации о смерти Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в подмосковной клинике, где проходит реабилитацию. Сплетни о кончине знаменитости распространилась после того, как в Сети появились скриншоты некой переписки. В беседе, человек, родственник которого лежит в той же больнице что и звезда, говорил о том, что Заворотнюк умерла.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях друг семьи Заворотнюк завил, что здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» улучшилось: прошли головные боли и улучшился аппетит.
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