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Конечности пешеходов разбросало по дороге: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов
В пятницу, 22 ноября, на Черниговской трассе в районе села Семиполки (Броварской район Киевской области) произошло смертельное ДТП.
Предварительно известно, что водитель автомобиля «Опель», двигаясь в направлении Чернигова, сбил двух пешеходов — мужчину и женщину, которые мгновенно погибли.
Машина их буквально порвала, оставив без конечностей. О силе удара можно судить по повреждениям автомобиля. Тормозной путь его был очень длинным — остановилась машина далеко от места первоначального контакта с пешеходами.
В «Опеле», кроме водителя, находился еще и пассажир. Он и водитель были госпитализированы.
Характер и тяжесть травм пострадавших уточняется. Степень вины всех участников ДТП будет выяснена в ходе следствия.
Стоит отметить, что в двух километрах от места смертельного наезда на двух человек произошло еще одно ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, водитель КИА ехал с супругой в Киев. На 56 километре неосвещенной трассы наперерез машине метнулся человек. Наезда избежать не удалось.
В салон посыпалось битое стекло. Водитель и пассажир получили сильнейший шок, но вызвали скорую, которая увезла пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами.
Водитель утверждает, что пешеход-нарушитель был нетрезв. Ему на вид около 40 лет. Начато расследование, автомобиль отправлен на штрафплощадку.
Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном ДТП, которое произошло в Киеве в ночь на среду, 20 ноября, на улице Зодчих (Борщаговка) — в нем пострадало 10 человек, из них двое погибли.
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