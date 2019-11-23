В Киеве 24 ноября из-за футбола ожидаются изменения в работе метро

Украина

В воскресенье, 24 ноября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало в 17:00) между командами «Динамо» (Киев) и «Мариуполь» (Мариуполь) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

После окончания матча при наплыве пассажиров возможно их ограничение (не закрытие) на входе станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Такой механизм обычно применяется для безопасности людей и во избежание скопления их на платформах.

Напомним, 23 ноября, ко Дню памяти жертв Голодомора в Киеве проведут поминальные мероприятия. В связи с этим с 13:00 и до окончания мероприятий изменится движение некоторых маршрутов троллейбусов и автобусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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