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Украина

В Киеве 24 ноября из-за футбола ожидаются изменения в работе метро

8:38 23 ноября 2019 29
метро
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 24 ноября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало в 17:00) между командами «Динамо» (Киев) и «Мариуполь» (Мариуполь) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

После окончания матча при наплыве пассажиров возможно их ограничение (не закрытие) на входе станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Такой механизм обычно применяется для безопасности людей и во избежание скопления их на платформах.

Напомним, 23 ноября, ко Дню памяти жертв Голодомора в Киеве проведут поминальные мероприятия. В связи с этим с 13:00 и до окончания мероприятий изменится движение некоторых маршрутов троллейбусов и автобусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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