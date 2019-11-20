23 ноября 2019

Все мы родом из детства. Именно тогда чаще всего с нами происходило то, что происходило впервые. И первые радости, и первые обиды, и первые удары судьбы, в то время ещё не поддающиеся полному нашему пониманию из-за малолетства и отсутствия жизненного опыта. И первые прочитанные самостоятельно книжки, и первые попытки самим что-нибудь эдакое сочинить. Я вот, например, точно знаю, что первые попытки сочинять стихи были вызваны у меня прочтением книжек про Незнайку и его закадычных дружков. На языке так и вертится спросить вас, помните ли вы эти некогда популярнейшие среди нашей детворы истории, но боюсь нарваться на уверенное «'Нет!''

Знаете, на днях спросил у младшей дочери, знает ли она что-нибудь о Незнайке. И, к своему стыду, услышал: «'А это кто?'' Выходит, моё это упущение, если среди рассказов о Гарри Поттере, о различных Мелифисентах и героях «'Звёздных войн'' и «'Властелинов колец'' в Анином детстве не нашлось местечка для наивных мечтаний вместе с Незнайкиными друзьями о простых и понятных детских радостях и забавах. Ведь если бы в моём детстве не было книг о Незнайке, может быть, и с профессией будущей у меня всё сложилось бы иначе. Именно с примитивных Незнайкиных опытов рифмоплетения многие из нас в своём далёком детстве начинали пытаться придумывать что-то литературно подобное.

«'Торопыжка был голодный — проглотил утюг холодный!..'' «'Знайка шёл гулять на речку, перепрыгнул через овечку''. «'У Авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка…'' Эти цитаты из трилогии о Незнайке в то время все знали наизусть. Они были классные, смешные, прикольные, как сказали бы сейчас. С ними можно было играть, придумывая новые рифмы и переставляя имена. Размышляя о них, как-то намного легче можно было переносить первые детские испытания, выпадавшие на нашу сиротскую долю.

Вспоминаю обо всём этом сегодня потому, что именно 23 ноября родился человек, придумавший и самого Незнайку, и его друзей, и смешные истории об их приключениях. Было это в далёком 1908 году в Киеве. И Николай Носов, получивший в своей многодетной семье домашнее имя Кока, с раннего возраста познал не только радость открытия для себя первых книг и первых же литературных опытов, но и тяготы работы разносчиком газет, продавцом древесного угля и развозчиком дров по частным домам в Ирпене, куда семья в целях экономии вынуждена была переехать. Дружба с беспризорными мальчишками и детские фантазии, породившие образы маленьких человечков, якобы живших в недрах зелёных ирпенских клумб, помогали начинающему литератору писать сначала рассказы, а затем и детские повести, сравниться с которыми по популярности в Советском Союзе удавалось отнюдь не многим писателям. Шутка ли сказать — ещё при жизни Носова его детские книги были изданы тиражами, превышавшими 100 миллионов экземпляров!

Сейчас это звучит, наверное, смешно, но, вспоминая о наших первых маленьких повестях, которые мы в интернате писали в большом количестве и затем устраивали не предусмотренные внутренним распорядком ночные конкурсы-чтения, я всё больше склоняюсь к мысли о том, что начало этому творческому процессу было положено детскими книгами Николая Носова. А уже потом подкреплено прочитанным взахлёб романами Майн Рида, Жюля Верна и Вальтера Скотта…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.