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«Мальме» наказан УЕФА перед матчем Лиги Европы с «Динамо»
Новоиспеченный вице-чемпион Швеции «Мальме» перед домашним матчем Лиги Европы с киевским «Динамо» (28 ноября) подвергся серьезным санкциям со стороны УЕФА за поведение болельщиков во время сентябрьской еврокубковой встречи против «Копенгагена» (1:1).
За использование фанатами пиротехники, бросание с трибун посторонних предметов и блокирование входов в сектора шведский клуб оштрафован на 66 тысяч евро.
Кроме того, в случае повторного нарушения (испытательный срок — один год) на 21-тысячной «Сведбанк Арене» закроют 5 тысяч мест на северной трибуне. Кстати, на игру против «Динамо» шведы уже продали более 19 тысяч билетов.
Как сообщает официальный сайт «Мальме», из-за различных нарушений болельщиков клуб в 2019 году уже заплатил 190 тысяч 500 евро штрафов. При этом 19 фанатам запрещено посещать домашние матчи команды.
Отметим, что «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка «Мальме» — «Динамо», который станет прощальным для 37-летнего форварда шведов Маркуса Розенберга. В первой встрече соперников в Киеве подопечные Алексея Михайличенко, как известно, победили — 1:0
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» по итогам скандального матча с «Шахтером» оштрафовали на 500 тысяч гривен.
Фото ФК «Мальме»
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