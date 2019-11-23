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Обошел за ночь более 80 домов: под Киевом орудует ловкий вор (видео)
В коттеджном городке под Киевом наглый вор обокрал более 80 домов, пока хозяева спали рядом. Напомним, в селе Любимовка Киевской области неизвестные вынесли из дачного дома главы Верховного Суда крупную сумму денег.
В сюжете ICTV говорится, что за одну ночь преступник обошел целый коттеджный поселок. Мужчина зашел в каждый двор и проверил на прочность все двери и окна. На это ему понадобилось около 6 часов.
Мужчина ловко, как акробат, перепрыгивал через высокие заборы. Когда сигнализация срабатывала, вор спокойно ждал во дворе, пока хозяева убедятся, что тревога была ложная.
В одном из домов, вора спугнули.
«Когда мы спали ночью, открыл дверь, вошел, что-то делал. Интересно, что люди на первом этаже уже спали. Бабушка рассказала, что что-то слышала, возможно она его и напугала», — рассказал мужчина, который стал жертвой ночного вора.
Что их обокрали — семья поняла только потом. Шкатулка, где лежали украшения, оказалась пустой.
Интересно, что ни одна из собак в коттеджном городке не отреагировала на преступника.
Кроме того, на видео с камер наблюдения видно, что преступник был не один, Он говорил с кем-то по рации.
Полиция Киевской области уже ищет вора, а местные жители создали собственную стражу и надеются самостоятельно поймать преступника и передать его правоохранителям.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что студенты киевского Транспортного университета самостоятельно задержали вора, который к тому времени успел обокрасть семь комнат в общежитии. А в столичной маршрутке пассажиры «на горячем» поймали карманника.
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