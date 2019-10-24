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В Запорожье активистку пытались зарезать прямо в подъезде: девушка в реанимации
24 октября в Запорожье, на улице Европейской напали на известную в городе активистку Анжелику Белову — руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром». Это не первый случай, когда в Украине покушаются на жизнь видных общественных деятелей. О происшествии сообщает «Запорожский клуб новостей».
Анжелика — жена запорожского общественника, лидера организации «Антикорупційний рух Запоріжжя» Константина Белова. Нападение на девушку произошло средь бела дня. Преступник долго преследовал активистку, а затем напал на нее в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.
Сейчас Анжелика Белова в реанимации — ее оперируют.
Ранее сообщалось, что одесский активист каждый день ходит в бронежилете, потому что его хотят убить.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.