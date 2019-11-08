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Ударили кастетом сзади по голове: известный активист заявил о нападении на него
Утром в пятницу, 8 ноября, двое неизвестных в Киеве напали на учредителя StateWatch, главного эксперта «Реанимационного пакета реформ» Александра Леменова.
В Голосеевском районе на улице Михаила Максимовича, 2, два парня ударили активиста чем-то похожим на кастет сзади по голове и брызнули ему в лицо из газового баллончика. Затем нападавшие скрылись.
«Если кому-то кажется, что одним нападением можно остановить меня в борьбе за новую Украину, то это пустая трата времени», — написал Леменов в Facebook, отметив, что все зафиксировал в полиции.
В сети возмутились новостью. Подписчики Леменова пишут ему слова поддержки, а один из них советует официально приобрести травматическое оружие, чтобы было можно эффективно защищаться.
Напомним, это не первый случай, когда в Украине покушаются на жизнь видных общественных деятелей. Недавно в Запорожье, на улице Европейской напали на известную в городе активистку Анжелику Белову — руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром». Такие действия в отношении активистов очень часто остаются безнаказанными. Так за смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк заказчики так и не ответили.
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