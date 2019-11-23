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Одесский депутат засветился в программе топ-пропагандистов Кремля: сеть в гневе
Депутат одесского городского совета Богдан Гиганов засветился на пропагандистском шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». Эфир с участием украинца вышел 22 ноября.
В сети активно комментируют этот случай. Многие пользователи осуждают одесского политика.
«А такое вам как??? Депутат одесского городского совета выступает в эфире „Россия 24“ прямой пропаганды против Украины. Служба безопасности Украины вы серьезно??? Я считаю, что нужно идти в гости к этому сепару, и Бог с теми уголовными делами, нет места этому негодяю в Одессе. Друзья, собираемся с визитом к уроду!» — написал один из пользователей Facebook.
«Ну сейчас его лишат верных холуев, потом и до него доберутся. Не проблема», — добавил второй.
«Это еще цветочки! В ближайшее время Одессу должен посетить ее настоящий „лидер“ и „душа“… Игорь Марков. Мы должны набраться сил и встретить его достойно», — сообщил третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее на российском телевидении в эфире программы «60 минут» пропагандистка Ольга Скабеева рассказала о «страшных муках», которые якобы ожидают жителей оккупированного Донбасса после того, как начнется реинтеграция региона.
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