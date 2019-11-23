Большая грудь Регины Тодоренко лишила сна пользователей Instagram (фото)

Шоу-бизнес

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно стала «Женщиной года» в России (по версии глянцевого журнала Glamour), восхитила пользователей Instagram пышной грудью.

Регина пожелала своим подписчикам спокойной ночи, опубликовав фото, на котором продемонстрировала грудь внушительных размеров.

«Уснешь тут», — заявили комментаторы и начали восхищаться размером груди телеведущей.

Недавно сама Регина в интервью заявила, что красивой грудью обязана сыну и грудному вскармливанию. «От этого грудь только лучше становиться», — подчеркнула она.

Также отметим, что Тодоренко не исключает своего возвращения в проект «Орел и Решка». Правда, когда это произойдет, Регина не знает, ведь они с мужем Владом Топаловым решили не останавливаться на одном ребенке, а «рожать, сколько получится».

Напомним, ранее Топалов похвастался женой и сыном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter