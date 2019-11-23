Милота: сеть растрогало фото Регины Тодоренко с сыном

Шоу-бизнес

Влад Топалов, муж известной украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая недавно стала «Женщиной года» в России (по версии глянцевого журнала Glamour) и часто радует поклонников пикантными фото, опубликовал в Instagram милый снимок сына.

На фото, от которого так и веет теплом и любовью, Тодоренко что-то ласковое говорит своему малышу, на которого надела темные очки. Мальчик, вероятнее всего, играл с футляром, вытащил очки и пытался их сам водрузить себе на лицо. А молодая мама помогла ему правильно надеть аксессуар и теперь любуется малышом.

Фото прокомментировал гордый отец.

«Моя банда! Моя любовь! Моя душа! Моя стая! Моиииииииииии!!! Мои сладкие жопки!», — написал Влад Топалов.

Не остались равнодушны и комментаторы в своих восторженных репликах.

Напомним, что ранее Тодоренко поделилась интимными подробностями жизни с Топаловым.

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