- 11:55 Зажги свечу: Украина вспоминает жертв Голодомора
- 11:43 Милота: сеть растрогало фото Регины Тодоренко с сыном
- 11:22 Почти ничего не осталось: у известного ветерана АТО сгорел дом
- 10:57 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мариуполь»: расписание трансляций матчей 15-го тура чемпионата Украины
- 10:51 Одесский депутат засветился в программе топ-пропагандистов Кремля: сеть в гневе
- 10:47 Получили травмы черепа, челюсти и носа: в Днепре молодчики в балаклавах напали на активистов
- 10:25 В аэропорту Львова произошло опасное ЧП с пассажирским самолетом: детали и фото
- 09:59 Обошел за ночь более 80 домов: под Киевом орудует ловкий вор
- 09:52 Стрельба и таран машин в центре Днепра: появились данные о задержанном
- 09:46 Уайлдер – Ортис: онлайн-трансляция чемпионского супербоя
- 09:32 Не спешите выбрасывать: сделано важное уточнение об отмене трудовых книжек
- 09:18 Возле популярного киевского паба убили мужчину: первые детали и фото с места происшествия
Милота: сеть растрогало фото Регины Тодоренко с сыном
Влад Топалов, муж известной украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая недавно стала «Женщиной года» в России (по версии глянцевого журнала Glamour) и часто радует поклонников пикантными фото, опубликовал в Instagram милый снимок сына.
На фото, от которого так и веет теплом и любовью, Тодоренко что-то ласковое говорит своему малышу, на которого надела темные очки. Мальчик, вероятнее всего, играл с футляром, вытащил очки и пытался их сам водрузить себе на лицо. А молодая мама помогла ему правильно надеть аксессуар и теперь любуется малышом.
Фото прокомментировал гордый отец.
«Моя банда! Моя любовь! Моя душа! Моя стая! Моиииииииииии!!! Мои сладкие жопки!», — написал Влад Топалов.
Не остались равнодушны и комментаторы в своих восторженных репликах.
Напомним, что ранее Тодоренко поделилась интимными подробностями жизни с Топаловым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?