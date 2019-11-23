24.03 / 24.27 26.49 / 26.88
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киевской области полиция объявила план "Перехват" из-за заигравшихся детей (видео)

19:39 23 ноября 2019 86
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области в городе Буча ввели план «Перехват». По телефону «102» позвонила женщина и сообщила о похищении ребенка. Заподозрить неладное заставили детские крики на улице.

После сообщения о ЧП на место прибыла группа реагирования патрульной полиции, личный состав Ирпенского райотдела был поднят по тревоге.

Пока полиция готовила план по поиску и задержанию преступников, выяснилось, что тревога была ложной. Как оказалось, трое мальчиков играли в полицейских и злодеев, а один из игроков чересчур увлекся и слишком реалистично звал на помощь.

Как рассказали в полиции Киевской области, с юными жителями Бучи была проведена беседа. Дети пообещали больше так не играть и не пугать людей.

Напомним, ранее на Полтавщине подросток-хулиган, решив развлечься, трижды за ночь вызывал экстренные службы. А в Донецкой области в Краматорске 30-летний мужчина почти 47 тысяч раз без причины позвонил на «103».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

Волочкова с дочкой

Дочь Волочковой стала копией звездной мамы (фото)

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

Брежнева

Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер