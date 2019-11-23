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В Киевской области полиция объявила план "Перехват" из-за заигравшихся детей (видео)
В Киевской области в городе Буча ввели план «Перехват». По телефону «102» позвонила женщина и сообщила о похищении ребенка. Заподозрить неладное заставили детские крики на улице.
После сообщения о ЧП на место прибыла группа реагирования патрульной полиции, личный состав Ирпенского райотдела был поднят по тревоге.
Пока полиция готовила план по поиску и задержанию преступников, выяснилось, что тревога была ложной. Как оказалось, трое мальчиков играли в полицейских и злодеев, а один из игроков чересчур увлекся и слишком реалистично звал на помощь.
Как рассказали в полиции Киевской области, с юными жителями Бучи была проведена беседа. Дети пообещали больше так не играть и не пугать людей.
Напомним, ранее на Полтавщине подросток-хулиган, решив развлечься, трижды за ночь вызывал экстренные службы. А в Донецкой области в Краматорске 30-летний мужчина почти 47 тысяч раз без причины позвонил на «103».
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