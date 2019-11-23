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От минус 14 до плюс 13: синоптики рассказали о погоде в Украине 24 ноября
День 24 ноября в Украине будет холодным из-за восточного антициклона Quincy. В большинстве областей температура днем составит от нуля до двух градусов тепла. Чуть теплее будет в южных и западных регионах — до пяти градусов выше нуля. Маленьким островком с теплой погодой останется Закарпатье, там днем возможны плюс 8−13 градусов.
Осадки возможны лишь в западных областях — в Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Сложная погодная ситуация останется в районе Азовского моря. В Херсонской и Запорожской областях, а также в восточных регионах ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.
Ночью 24 ноября на Закарпатье около 0°, на востоке в Харьковской, Луганской и Донецкой областях до 14° мороза, в южных областях до -5°, в центральных и северных регионах — от -6 до -9 градусов.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что несмотря на ударившие морозы, в последние дни ноября еще можно рассчитывать на плюсовую температуру.
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