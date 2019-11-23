24.03 / 24.27 26.49 / 26.88
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Глава правления "ПриватБанка" экстренно госпитализирован: в банке назвали причину

21:25 23 ноября 2019 233
крумханзл
Инф. «ФАКТОВ»

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был экстренно госпитализирован, но сейчас угроза миновала, состояние нормализовалось. Эту информацию подтвердили в банке.

Слухи о том, что у Крумханзла случился инфаркт, в банке опровергают. «Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу „инфаркт“… Это не инфаркт. Это было переутомление», — заявил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В банке говорят, что их глава правления проходит курс лечения в одной из украинских клиник. Состояние здоровья специалистами оценивается как нормальное.

Предположения, что у главы правления «ПриватБанка» серьезные проблемы со здоровьем, появились в соцсетях вечером 23 ноября.

Напомним, 53-летний Петр Крумханзл долгое время работал в банковской сфере Чехии, Австрии. Несколько лет провел в Китае на посту главного операционного директора Home Credit China. В «ПриватБанк» главой правления был назначен в феврале 2018 года.

Известно, что банкир увлекается айкидо, работал в школе боевых искусств Aikido Klub в Праге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

Брежнева

Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе

Волочкова с дочкой

Дочь Волочковой стала копией звездной мамы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер