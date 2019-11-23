Глава правления "ПриватБанка" экстренно госпитализирован: в банке назвали причину

Происшествия

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был экстренно госпитализирован, но сейчас угроза миновала, состояние нормализовалось. Эту информацию подтвердили в банке.

Слухи о том, что у Крумханзла случился инфаркт, в банке опровергают. «Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу „инфаркт“… Это не инфаркт. Это было переутомление», — заявил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В банке говорят, что их глава правления проходит курс лечения в одной из украинских клиник. Состояние здоровья специалистами оценивается как нормальное.

Предположения, что у главы правления «ПриватБанка» серьезные проблемы со здоровьем, появились в соцсетях вечером 23 ноября.

Напомним, 53-летний Петр Крумханзл долгое время работал в банковской сфере Чехии, Австрии. Несколько лет провел в Китае на посту главного операционного директора Home Credit China. В «ПриватБанк» главой правления был назначен в феврале 2018 года.

Известно, что банкир увлекается айкидо, работал в школе боевых искусств Aikido Klub в Праге.

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