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Полные руки статуэток: украинские певицы похвастались российскими наградами (фото, видео)
Украинские звезды похвастались в соцсетях наградами, которые получили во время церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон 2019».
Статуэтки в этом году получили Ани Лорак, Светлана Лобода и Вера Брежнева. И некоторые из них радуются тому, что получили не одну награду.
«Спасибо всем, кто голосовал. Сегодня праздник в нашей дружной команде! Два „Золотых граммофона“ за песни „Сумасшедшая“ и „Сон“», — пишет Ани Лорак.
Две статуэтки и у Веры Брежневой. Она позировала на красной дорожке в роскошном белом платье.
Ани Лорак нарядилась в синие одежды. Даже шляпа синяя.
А вот Светлане Лободе достался один граммофон.
Да и выглядела певица не очень весело. Говорят, она поссорилась со своим продюсером, из-за чего российские награды уходят другим звездам.
Так, «женщиной года» в этом году стала Регина Тодоренко, а не Лобода.
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