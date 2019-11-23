Полные руки статуэток: украинские певицы похвастались российскими наградами (фото, видео)

Шоу-бизнес

Украинские звезды похвастались в соцсетях наградами, которые получили во время церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон 2019».

Статуэтки в этом году получили Ани Лорак, Светлана Лобода и Вера Брежнева. И некоторые из них радуются тому, что получили не одну награду.

«Спасибо всем, кто голосовал. Сегодня праздник в нашей дружной команде! Два „Золотых граммофона“ за песни „Сумасшедшая“ и „Сон“», — пишет Ани Лорак.

Две статуэтки и у Веры Брежневой. Она позировала на красной дорожке в роскошном белом платье.

Ани Лорак нарядилась в синие одежды. Даже шляпа синяя.

А вот Светлане Лободе достался один граммофон.

Да и выглядела певица не очень весело. Говорят, она поссорилась со своим продюсером, из-за чего российские награды уходят другим звездам.

Так, «женщиной года» в этом году стала Регина Тодоренко, а не Лобода.

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