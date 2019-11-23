24.03 / 24.27 26.49 / 26.88
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Полные руки статуэток: украинские певицы похвастались российскими наградами (фото, видео)

23:10 23 ноября 2019 205
Ани Лорак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинские звезды похвастались в соцсетях наградами, которые получили во время церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон 2019».

Статуэтки в этом году получили Ани Лорак, Светлана Лобода и Вера Брежнева. И некоторые из них радуются тому, что получили не одну награду.

«Спасибо всем, кто голосовал. Сегодня праздник в нашей дружной команде! Два „Золотых граммофона“ за песни „Сумасшедшая“ и „Сон“», — пишет Ани Лорак.

Две статуэтки и у Веры Брежневой. Она позировала на красной дорожке в роскошном белом платье.

Брежнева

Ани Лорак нарядилась в синие одежды. Даже шляпа синяя.

А вот Светлане Лободе достался один граммофон.

Да и выглядела певица не очень весело. Говорят, она поссорилась со своим продюсером, из-за чего российские награды уходят другим звездам.

Лобода

Так, «женщиной года» в этом году стала Регина Тодоренко, а не Лобода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

погода

От минус 14 до плюс 13: синоптики рассказали о погоде в Украине 24 ноября

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

Брежнева

Вера Брежнева впервые не стала отрицать развод с Меладзе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер