Украина

Коболев намерен свидетельствовать в США по "делу Джулиани": что он может рассказать

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев готов дать в США показания по так называемому «делу Джулиани». Федеральное расследование касается двух соратников Рудольфа Джулиани - выходцев из Украины Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Они задержаны, и им предъявлены обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний и о лоббировании.

В комментарии американскому изданию Time Коболев рассказал, что «с большой вероятностью» его пригласят дать показания по данному делу. Руководитель «Нафтогаза» полагает, что спрашивать его будут как о самом Джулиани, так и о его соратниках, потому что «все взаимосвязано».

О том, что именно будет рассказано американскому следствию, Коболев пока не комментирует. «До дачи показаний я не хотел бы торопить события», — заявил он.

Time считает, что показания Коболева помогут прояснить, могли ли Парнас и Фруман использовать свои связи с Джулиани и администрацией Дональда Трампа, чтобы попытаться сместить руководство «Нафтогаза Украины» и снять препятствия для своих газовых сделок в Украине.

21 ноября показания в Нью-Йорке по делу Джулиани дал один из топ-менеджеров НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.

Напомним, в США продолжается расследование скандала под условным названием «Украинагейт». Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что связывает его с арестованными в Вашингтоне бизнесменами с украинскими корнями Парнасом и Фруманом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter