Украина

В Украину идет потепление с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Ударившие морозы задержатся в Украине еще на несколько дней. Погодная ситуация начнет меняться примерно после 26 ноября, придут дожди, а на ощутимое повышение температуры до 10 градусов тепла можно будет рассчитывать со второй половины следующей недели, то есть не раньше 28 ноября.

24 ноября температура в большинстве областей будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Теплее будет лишь на крайнем юге, а также в Закарпатье.

25 ноября ночные морозы ослабнут, но дневные температуры на большей части страны останутся в пределах 0−3 градусов тепла. До пяти градусов выше нуля термометры покажут на Правобережье и в южных областях.

26 ноября погодная ситуация особо не изменится.

27 ноября в южных регионах пройдут дожди. На востоке ожидается мокрый снег. Ночные морозы ослабнут, ночью ожидается до -3.

28 ноября дожди накроют большую часть Украины, но вместе с осадками придет и потепление. На востоке и юге днем потеплеет до +6−7 градусов, в западных регионах — до +9.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в своем прогнозе «ФАКТАМ» обещал, что в последних числах ноября придет потепление, установится плюсовая температура.

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