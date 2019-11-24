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Авторитетное британское издание оставило Украину без Крыма
Британское издание The Economist в своей электронной версии опубликовало карту Украины без Крыма. Иллюстрация-коллаж была использована в видеоролике о процедуре импичмента Дональда Трампа, запущенной после раскрытия ряда подробностей разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На ошибку обратило внимание Посольство Украины в Соединенном Королевстве и попросило редакторов заменить иллюстрацию. «Надеемся, что такие надежные и известные во всем мире СМИ изменят карту должным образом. Крым — это Украина!», — напомнили в посольстве.
После указания на ошибку ролик убрали со страниц The Economist в социальных сетях.
Напомним, ранее «обескрымленная» карта Украины попала на страницы The New York Times. После вмешательства украинских дипломатов в США карту заменили правильной.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!