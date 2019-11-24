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Украина

Авторитетное британское издание оставило Украину без Крыма

7:30 24 ноября 2019 78
карта
Инф. «ФАКТОВ»

Британское издание The Economist в своей электронной версии опубликовало карту Украины без Крыма. Иллюстрация-коллаж была использована в видеоролике о процедуре импичмента Дональда Трампа, запущенной после раскрытия ряда подробностей разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На ошибку обратило внимание Посольство Украины в Соединенном Королевстве и попросило редакторов заменить иллюстрацию. «Надеемся, что такие надежные и известные во всем мире СМИ изменят карту должным образом. Крым — это Украина!», — напомнили в посольстве.

После указания на ошибку ролик убрали со страниц The Economist в социальных сетях.

Напомним, ранее «обескрымленная» карта Украины попала на страницы The New York Times. После вмешательства украинских дипломатов в США карту заменили правильной.

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