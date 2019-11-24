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Спорт

Уайлдер – Ортис: видео нокаута

8:04 24 ноября 2019 317
Уайлдер – Ортис: видео нокаута
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе на ринге MGM Grand Arena прошел бой между обладателем пояса WBC в супертяжелом веее американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) и кубинцем Луисом Ортисом (31 победа, 26 из них — нокаутом, 2 поражения).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

В марте 2018-го боксеры встречались между собой, и тогда Уайлдер завершил поединок нокаутом в 10-м раунде. На этот раз Ортис пообещал, что будет готов лучше физически, и стоит отметить, что Луис, несмотря на возраст (кубинцу уже, на минуточку, уже 40 лет), действительно отлично подготовился к противостоянию с непобедимым соперником.

На протяжении шести раундов Ортис ни в чем не уступал американцу, а во многом и превосходил его. Острые резкие выпады кубинца частенько ставили в тупик Деонтея, который, похоже, был не готов к такой активности возрастного соперника.

Впрочем, недаром Уайлдер имеет славу нокаутера. Достаточно было американцу включиться в 7-м раунде, как одним ударом он уложил соперника на канвас ринга. Попытка Луиса встать оказалась неудачной, и рефери досрочно остановил бой.

Таким образом, Уайлдер успешно провел 10-ю подряд защиту чемпионского пояса, и, вероятно, свой следующий бой проведет против британца Тайсона Фьюри, с которым у них есть один незавершенный «сериал», чтобы расставить все точки над «і» в их противостоянии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый Флойд Мейвезер-младший объявил о возвращении в большой бокс в 2020 году.

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