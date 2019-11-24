Спорт

Нацистское приветствие в прямом эфире: трехкратный обладатель «Золотого мяча» попал в скандал (фото, видео)

Легендарный в прошлом футболист «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен, с 2016 года занимающий пост технического директора ФИФА, попал в скандал, произнеся нацистское приветствие в прямом телеэфире.

Перед началом матча 13-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1) журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Под конец интервью в трансляцию попали слова находившегося в студии ван Бастена. Марко произнес фразу Sieg Heil!, которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия.

Вскоре экс-тренер голландской сборной принес телезрителям извинения: «Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента. Прошу прощения», — приводит слова Марко ван Бастена AD.

Напомним, что 55-летний Марко ван Бастен — один из лучших форвардов в истории футбола. Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» входит в список ФИФА 100 лучших футболистов мира.

В 1988, 1989 и 1992 годах Марко ван Бастен завоевал «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марко ван Бастен предложил отменить в футболе пенальти, офсайды и карточки.

Фото Twitter Марко ван Бастена, Getty Images



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