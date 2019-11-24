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Мажорные развлечения: группа молодежи разгромила номер отеля в центре Киева (фото)
Случаи, когда в погоне за лайками в соцсетях подростки громят арендованное жилье, добрались и до столицы. На днях группа подростков устроила погром в номере отеля в центре Киева. Молодые юноши и девушки крушили мебель, портили дорогую технику, обрисовывали стены. Отельеры уже вышли на след погромщиков, и оказалось, что подростки-«мажоры» не в первый раз развлекаются подобным образом.
Хулиганы заселились в отель Bogdan Hall на улице Терещенковской в ночь с 22 на 23 ноября. Там они оторвали от стены и поломали шкаф, повредили бытовую технику, разбили стекло душевой кабины, обрисовали стены в санузле грубыми ругательствами.
Как сообщает Bagnet, с особой ненавистью подростки обошлись с телевизором в номере. На экране остались процарапанные надписи и следы от выстрелов.
Подростков было около десяти. Не исключено, что погром они совершали под воздействием наркотиков. Нанесенный ущерб оценивается в десятки тысяч гривен.
Отельеры связались с юношей, бронировавшим номер. Он не стал скрывать, что номера громят ради развлечения, причем все молодые люди происходят из обеспеченных семей и живут в центре столицы.
Напомним, ранее в Запорожье группа несовершеннолетних разгромила квартиру в центре города, а потом выложила видео этого процесса в соцсети.
Фото bagnet.org
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