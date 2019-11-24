Происшествия

Неизвестные устроили пожар в лагере активистов, объявивших войну криминалу на админгранице с Крымом (видео)

В Херсонской области 22 ноября неизвестные подожгли автомобиль на территории палаточного городка общественного формирования «Аскер» неподалеку пункта пропуска «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

«Открыто уголовное производство по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Это умышленное повреждение имущества путем поджога. Проводится досудебное расследование», — сказал Байдаров.

По его словам, полиция отреагировала на вызов, на месте осмотрели территорию, автомобиль. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает Центр журналистких расследований.

На месте происшествия заявители сообщили следственно-оперативной группе, что подожжен автомобиль Opel Monterey. Пожар ликвидировали самостоятельно.

Пресс-секретарь инициативы «Аскер» Эвелина Арифова заявила, что неизвестные подожгли автомобиль на территории палаточного городка с использованием зажигательной смеси вечером 22 ноября. Она связала случившееся, непосредственно с деятельностью активистов у админграницы, которые боролись с криминальными элементами.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве неизвестные сожгли автомобиль руководителя общественной организации «Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса города Киева» Алексея Бевзюка.

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