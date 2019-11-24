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Сделка была "чистой как слеза": президент Сербии отреагировал на скандал с продажей оружия Украине
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометные снаряды таки могли оказаться на Донбассе. Об этом он заявил в Северной Македонии.
«Они (оппозиция — Авт.) обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией», — сказал он.
Ранее сербская оппозиционерка Мариника Тепич обнародовала документы о встрече представителя Украины с представителями сербського военного завода «Крушик», пишет «Европейская правда» со ссылкой на сербский портал N1info.
Из документов следует, что сербская компания «Техноремонт» купила партию мин производства завода «Крушик» у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.
Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании «Техноремонт» продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.
Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была «чистая, как слеза», однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.
В Сербии нет законодательных ограничений на экспорт оружия в Украину, однако факт появления такого оружия на Донбассе создает проблемы для Вучича, которого называют другом президента России Владимира Путина.
Отметим, что несмотря на дружбу Путина и Вучича, далеко не все жители Сербии хорошо относятся к главе Кремля. Так, 16 января в Сербии полиция арестовала 21-летнего парня по подозрению в подготовке покушения на президента России Путина.
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