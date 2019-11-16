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Мир

Президент Сербии попал в больницу: что с ним произошло

15:13 16 ноября 2019 1
Вучич
Инф. «ФАКТОВ»

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в связи с проблемами с сердцем. Информацию об этом обнародовала пресс-служба главы республики, передает Reuters.

49-летнего Вучича положили в военный госпиталь из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, 15 ноября.

Александр Вучич стал был избран президентом в 2017 году. До этого с 2014 года он возглавлял правительство Сербии.

Вучич также является председателем Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.

Напомним, в начале 2019 года в Сербии прошли массовые акции протеста недовольных политикой президента страны Александра Вучича. Сербы требовали его отставки.
Президент Сербии выступает за вступление республики в Евросоюз. Вместе с тем, он поддерживает тесные связи с Россией и Китаем. В Кремле не раз заявляли о том, что Сербия в силу исторических и культурных связей с Россией входит в сферу национальных интересов РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти вдовы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Мириана Маркович умерла в апреле этого года в России, где она получила политическое убежище. Ей было 76 лет. Самого Слободана Милошевича, бывшего президента Югославии, обвинили в преступлениях против человечности. Его дело рассматривал трибунал в Гааге. Но приговор ему вынести не успели — Милошевич скончался в 2006 году.

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