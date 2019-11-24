24.04 / 24.26 26.50 / 26.83
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Странная смерть: у побережья Великобритании погиб украинский моряк

14:27 24 ноября 2019 48
Судно
Инф. «ФАКТОВ»

В Атлантическом океане во время шторма погиб украинский моряк. Об этом говорится в сообщении благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» в Facebook.

«Сухогруз ALMA ((IMO: 9 231 676, флаг — Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 21:10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 км к западу от Бреста. Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка», — говорится в сообщении.

Известно, что судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.

«Это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом», — сообщили в благотворительной организации.

Как писали «ФАКТЫ», в июле на сгоревшем у берегов Мавритании траулере «Иван Голубец» в машинном отделении погиб 39-летний матрос Олег Никулеску из Одесской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

подростки

Мажорные развлечения: группа молодежи разгромила номер отеля в центре Киева (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер