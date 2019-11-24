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Странная смерть: у побережья Великобритании погиб украинский моряк
В Атлантическом океане во время шторма погиб украинский моряк. Об этом говорится в сообщении благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» в Facebook.
«Сухогруз ALMA ((IMO: 9 231 676, флаг — Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 21:10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 км к западу от Бреста. Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка», — говорится в сообщении.
Известно, что судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.
«Это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом», — сообщили в благотворительной организации.
Как писали «ФАКТЫ», в июле на сгоревшем у берегов Мавритании траулере «Иван Голубец» в машинном отделении погиб 39-летний матрос Олег Никулеску из Одесской области.
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