Битва титанов: Комаровский и Соколова схлестнулись в шоу Шустера из-за советской медицины (видео)

Украина

Известная украинская тележурналистка Янина Соколова, которая недавно призналась, что поборола онколологическое заболевание, резко раскритиковала члена команды Зеленского, врача Евгения Комаровского.

На видео, которое женщина выложила в сеть, представлен фрагмент программы Савика Шустера. В кадре Комаровский рассказывает о достижениях советской медицины, в ответ же журналистка задает ему «неудобные» вопросы о том, когда он в последний раз был «в государственной больнице не Харькова, не Киева, не Днепра, не Запорожья, а, например, Бахмута?».

Диалог закончился тем, что Соколовой начали «закрывать рот».

«Подождите, девушка… я пытаюсь донести некую мысль… У нас любой человек, который прошел онкологию, онколог! Вот это вы сейчас демонстрируете. Наплевательское отношение к врачам. Можете помолчать?» — заявил Комаровский.

В комментарии к опубликованному видео журналистка пообещала, что больше на такие шоу ходить не будет.

В комментариях к записи одна из пользовательниц призналась, что не ожидала услышать такую «ересь» из уст Комаровского, который всегда ссылался на международные протоколы лечения и активно критиковал «совковые» подходы к лечению.

Напомним, недавно о своем онкологическом диагнозе откровенно рассказала известная телеведущая Алла Мазур. Украинцы искренне поддержали женщину в соцсетях.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter