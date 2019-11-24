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Украина

Битва титанов: Комаровский и Соколова схлестнулись в шоу Шустера из-за советской медицины (видео)

16:55 24 ноября 2019 382
Евгений Комаровский
Инф. «ФАКТОВ»

Известная украинская тележурналистка Янина Соколова, которая недавно призналась, что поборола онколологическое заболевание, резко раскритиковала члена команды Зеленского, врача Евгения Комаровского.

На видео, которое женщина выложила в сеть, представлен фрагмент программы Савика Шустера. В кадре Комаровский рассказывает о достижениях советской медицины, в ответ же журналистка задает ему «неудобные» вопросы о том, когда он в последний раз был «в государственной больнице не Харькова, не Киева, не Днепра, не Запорожья, а, например, Бахмута?».

Диалог закончился тем, что Соколовой начали «закрывать рот».

«Подождите, девушка… я пытаюсь донести некую мысль… У нас любой человек, который прошел онкологию, онколог! Вот это вы сейчас демонстрируете. Наплевательское отношение к врачам. Можете помолчать?» — заявил Комаровский.

В комментарии к опубликованному видео журналистка пообещала, что больше на такие шоу ходить не будет.

В комментариях к записи одна из пользовательниц призналась, что не ожидала услышать такую «ересь» из уст Комаровского, который всегда ссылался на международные протоколы лечения и активно критиковал «совковые» подходы к лечению.

Напомним, недавно о своем онкологическом диагнозе откровенно рассказала известная телеведущая Алла Мазур. Украинцы искренне поддержали женщину в соцсетях.

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