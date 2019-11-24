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Битва титанов: Комаровский и Соколова схлестнулись в шоу Шустера из-за советской медицины (видео)
Известная украинская тележурналистка Янина Соколова, которая недавно призналась, что поборола онколологическое заболевание, резко раскритиковала члена команды Зеленского, врача Евгения Комаровского.
На видео, которое женщина выложила в сеть, представлен фрагмент программы Савика Шустера. В кадре Комаровский рассказывает о достижениях советской медицины, в ответ же журналистка задает ему «неудобные» вопросы о том, когда он в последний раз был «в государственной больнице не Харькова, не Киева, не Днепра, не Запорожья, а, например, Бахмута?».
Диалог закончился тем, что Соколовой начали «закрывать рот».
«Подождите, девушка… я пытаюсь донести некую мысль… У нас любой человек, который прошел онкологию, онколог! Вот это вы сейчас демонстрируете. Наплевательское отношение к врачам. Можете помолчать?» — заявил Комаровский.
В комментарии к опубликованному видео журналистка пообещала, что больше на такие шоу ходить не будет.
В комментариях к записи одна из пользовательниц призналась, что не ожидала услышать такую «ересь» из уст Комаровского, который всегда ссылался на международные протоколы лечения и активно критиковал «совковые» подходы к лечению.
Напомним, недавно о своем онкологическом диагнозе откровенно рассказала известная телеведущая Алла Мазур. Украинцы искренне поддержали женщину в соцсетях.
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