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Украинские звезды поздравили с российским праздником (фото)
Украинские звезды поздравили своих матерей с российским праздником. Именно в это воскресенье, 24 ноября, в России отмечают День матери.
Одной из первых поздравила матерей Ани Лорак.
К ней присоединилась Регина Тодоренко. «Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днём!!! Мамы, вы — герои», — написала она.
С Днем матери поздравила и Анна Седокова, показав фото со своими детьми.
Не отстала и Алина Гросу. Как и Регина Тодоренко она похвасталась свадебным фото.
«Дорогой наш Ангел-хранитель! Будь здорова и счастлива! Любим тебя, Мамулечка наша!» — поздравила свою маму Таисия Повалий.
Ну, и не осталась без поздравлений София Ротару. Ее сын оставил в соцсетях трогательный пост.
Напомним, что ранее украинские звезды получили награды в России.
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