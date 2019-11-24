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Шоу-бизнес

Украинские звезды поздравили с российским праздником (фото)

18:03 24 ноября 2019 135
Тодоренко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинские звезды поздравили своих матерей с российским праздником. Именно в это воскресенье, 24 ноября, в России отмечают День матери.

Одной из первых поздравила матерей Ани Лорак.

Лорак

К ней присоединилась Регина Тодоренко. «Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днём!!! Мамы, вы — герои», — написала она.

Тодоренко

С Днем матери поздравила и Анна Седокова, показав фото со своими детьми.

Седокова

Не отстала и Алина Гросу. Как и Регина Тодоренко она похвасталась свадебным фото.

Гросу

«Дорогой наш Ангел-хранитель! Будь здорова и счастлива! Любим тебя, Мамулечка наша!» — поздравила свою маму Таисия Повалий.

Повалий

Ну, и не осталась без поздравлений София Ротару. Ее сын оставил в соцсетях трогательный пост.

Сын Ротару

Напомним, что ранее украинские звезды получили награды в России.

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