Украинские звезды поздравили с российским праздником (фото)

Шоу-бизнес

Украинские звезды поздравили своих матерей с российским праздником. Именно в это воскресенье, 24 ноября, в России отмечают День матери.

Одной из первых поздравила матерей Ани Лорак.

К ней присоединилась Регина Тодоренко. «Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днём!!! Мамы, вы — герои», — написала она.

С Днем матери поздравила и Анна Седокова, показав фото со своими детьми.

Не отстала и Алина Гросу. Как и Регина Тодоренко она похвасталась свадебным фото.

«Дорогой наш Ангел-хранитель! Будь здорова и счастлива! Любим тебя, Мамулечка наша!» — поздравила свою маму Таисия Повалий.

Ну, и не осталась без поздравлений София Ротару. Ее сын оставил в соцсетях трогательный пост.

Напомним, что ранее украинские звезды получили награды в России.

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