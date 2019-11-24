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Дочь поздравила больную Заворотнюк с Днем матери (фото)
Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова поздравила мать с праздником.
«С Днем матери», — написала она в сториз, добавив красивое фото Анастасии в ярком платье.
Отметим, что в РФ День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
Напомним, что у Анастасии Заворотнюк дочь Анна и сын Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а также дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.
После рождения младшей дочки актриса заболела. Заворотнюк долго скрывала подробности болезни от прессы, да и сейчас, когда актриса лечится в Москве, ее родственники не балуют поклонников Анастасии информацией.
По информации росСМИ, у актрисы рак мозга четвертой степени. Ее якобы отказались лечить в Германии. По слухам, в Москве актриса перенесла операцию по удалению опухоли и сейчас чувствует себя лучше.
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