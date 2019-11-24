Спорт

В воскресенье, 24 ноября, тремя матчами во Львове и Киеве финишировал 15-й тур чемпионата Украины по футболу. Во всех встречах команды вышли на поле с антирасистскими вымпелами и баннерами «Нет расизму», а также почтили минутой молчания память жертв Голодомора.

Чемпионат Украины. 15-й тур

24 ноября

«Динамо» (Киев) — «Мариуполь» — 3:0 (Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 81). Молодежные составы — 3:0.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Кадар, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 62), де Пена (Вербич, 76), Цыганков, Беседин (Соль, 84).

«Карпаты» (Львов) — «Олимпик» (Донецк) — 1:2 (Назарина, 9 — Цымбалюк, 26, Шахаб, 45+2).

«Колос» (Коваливка) — «Десна» (Чернигов) — 2:0 (Лысенко, 29, Вильхамссон, 71). Молодежные составы — 1:0.

23 ноября

«Александрия» — «Заря» (Луганск) — 1:0 (Банада, 59). На 27-й минуте Гречишкин («Александрия») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:0.

«Днепр-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Коркишко, 80, с пенальти). Молодежные составы — 0:4.

22 ноября

«Шахтер» (Донецк) — «Львов» — 4:1 (Мораес, 11, 53, 77, с пенальти, Патрик, 85 — Татарков, 25). Молодежные составы — 2:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 46), Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 81), Тете, Коноплянка (Коваленко, 71), Мораес.

С некоторых пор не чуждый «Шахтеру» «Мариуполь» — один из самых принципиальных соперников «Динамо» на внутренней арене. Да и у приазовцев на столичного гранда всегда настрой особый. Достаточно вспомнить, что в матче первого круга развязка в дуэли соперников наступила лишь на 91-й минуте, когда победу «бело-синим» на стадионе имени Владимира Бойко принес Вербич.

На сей раз после поединков сборных и перед визитом в Швецию на еврокубковый матч с «Мальме» словенца, как и поляка Кендзеры, не оказалось в «основе» «Динамо» (а травмированного Попова — даже в заявке на игру). Зато вернулся в строй выздоровевший венгерский защитник Кадар, в 100-й раз надевший футболку «Динамо» в официальном матче.

Хватало «пробоин» и у гостей: из-за повреждений команде Александра Бабича на «Олимпийском» не могли помочь экс-динамовец Федорчук и футболисты молодежной сборной Украины Корниенко и Топалов.

«Динамо» вскрыло оборону «Мариуполя», начавшего встречу довольно активно, на 21-й минуте, когда Цыганков ворвался в штрафную гостей и от линии отпасовал точно на ногу набегавшему Буяльскому.

Долгое время подопечные Михайличенко не могли развить свой успех, пока в конце встречи усилиями Цыганкова, забившего седьмой мяч в сезоне, и вышедшего на замену Вербича не довели счет до разгромного. «Динамо» при поддержке на трибунах «Олимпийского» 6 792 болельщиков благодаря успеху поднялось на второе место в турнирной таблице премьер-лиги и в среду отправится в Швецию на важный матч Лиги Европы против «Мальме»,

За несколько дней до поединка с одним из лидеров УПЛ «Десной» в заявке «Колоса» из Коваливки появился первый в истории сельской команды легионер — 25-летний исландский полузащитник Вильхамссон, известный по выступлениям за одесский «Черноморец».

Чуда от новичка болельщики «Колоса» наверняка не ждали, но все же надеялись, что подопечные Руслана Костышина прервут, наконец, свою кошмарную серию в УПЛ из пяти поражений подряд с общим счетом 1:16.

И команда из Коваливки с исландцем в составе своих поклонников не разочаровала, отпраздновав на столичной «Оболонь Арене» сенсационную победу над «Десной», до этого уступавшей в таблице только «Шахтеру» и «Заре». При этом Вильхамссон в дебютном поединке открыл счет своим голам за «Колос».

За день до игры во Львове ФК «Олимпик» на своей странице в Facebook сообщил печальную новость. После года борьбы с тяжелой болезнью в возрасте 42 лет умер экс-футболист донецкой команды Дмитрий Логвинов, который успел поиграть также за «Металлист», СКА (Хабаровск), «Подолье», «Гелиос» и ряд других клубов. За «Олимпик» Логвинов выступал в первой лиге, а после окончания карьеры работал в клубе тренером…

Дмитрий Логвинов

«Играть против «Олимпика не столько принципиально, сколько необычно», — признался накануне матча на стадионе «Украина» наставник «Карпат» Роман Санжар, ранее возглавлявший донецкую команду.

Львовяне, благодаря грубой ошибке голкипера гостей Крынского, быстро повели в счете, но дончане еще до перерыва усилиями Цымбалюка и иранца Шахаба перевернули все с ног на голову, увезя в итоге из туманного Львова победу.

Кстати, 13 (!) очков, набранных командой испанца Висенте Гомеса в пяти последних матчах, позволили «Олимпику» не только подняться с самого дна турнирной таблицы, но и запрыгнуть в топ-шестерку. А вот некогда грозные «Карпаты» — уже восемь поединков без побед.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 43 очка (15 матчей);

2. «Динамо» — 30 (15);

3. «Заря» — 28 (15);

4. «Десна» — 27 (15);

5. «Александрия» — 27 (15);

6. «Олимпик» — 17 (15);

7. «Мариуполь» — 17 (15);

8. «Колос» — 17 (15);

9. «Днепр-1» — 15 (15);

10. «Карпаты» — 11 (15);

11. «Львов» — 11 (15);

12. «Ворскла» — 8 (15).

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Виктор Цыганков, Артем Беседин (оба — «Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Владлен Юрченко («Заря»), Беньямин Вербич («Динамо»).

В 16-м туре УПЛ сыграют: «Львов» — «Днепр-1», «Заря» — «Карпаты», «Ворскла» — «Колос» (30 ноября), «Десна» — «Александрия», «Мариуполь» — «Шахтер», «Олимпик» — «Динамо» (1 декабря).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мальме» перед приездом «Динамо» серьезно наказан УЕФА.

Фото ФК «Динамо»



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