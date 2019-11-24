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Авария с Кулебой: пост советника Авакова вызвал волну возмущения в сети
ДТП с участием Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы обернулось неожиданным скандалом — советник министра внутренних дел Антон Геращенко попытался представить виновником не его, а «безработного жителя» поселка Гатное.
Тем не менее на опубликованном в сети видео четко видно, что именно авто Кулебы выехало на перекресток на красный.
Именно на скрины видео ссылаются пользователи сети.
Отметим, что после критики сам Геращенко откорректировал свой текст.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места аварии под Киевом.
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