Спорт

Украинские гимнасты Верняев, Радивилов и Бачинская завоевали «золото» этапа Кубка мира (фото)

В воскресенье, 24 ноября, Украина завоевала четыре награды на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе.

При этом наши гимнасты трижды поднялись на высшую ступень пьедестала почета: олимпийский чемпион Олег Верняев (на фото в заголовке) добыл «золото» в упражнении на брусьях, Игорь Радивилов выиграл опорный прыжок, а Анастасии Бачинской не было равных в вольных упражнениях.

Игорь Радивилов

Анастасия Бачинская

Кроме того, украинская гимнастка Диана Варинская стала второй в упражнении на бревне.

Диана Варинская

Отметим, что в первый день состязаний в Котбусе титулованный Верняев завоевал «бронзу» в упражнении на коне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион Олег Верняев перенес операцию в Израиле.

Фото НОК Украины

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