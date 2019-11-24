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Украинские гимнасты Верняев, Радивилов и Бачинская завоевали «золото» этапа Кубка мира (фото)
В воскресенье, 24 ноября, Украина завоевала четыре награды на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе.
При этом наши гимнасты трижды поднялись на высшую ступень пьедестала почета: олимпийский чемпион Олег Верняев (на фото в заголовке) добыл «золото» в упражнении на брусьях, Игорь Радивилов выиграл опорный прыжок, а Анастасии Бачинской не было равных в вольных упражнениях.
Игорь Радивилов
Анастасия Бачинская
Кроме того, украинская гимнастка Диана Варинская стала второй в упражнении на бревне.
Диана Варинская
Отметим, что в первый день состязаний в Котбусе титулованный Верняев завоевал «бронзу» в упражнении на коне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион Олег Верняев перенес операцию в Израиле.
Фото НОК Украины
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