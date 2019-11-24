24.04 / 24.26 26.50 / 26.83
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинские гимнасты Верняев, Радивилов и Бачинская завоевали «золото» этапа Кубка мира (фото)

20:20 24 ноября 2019 54
Олег Верняев
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 24 ноября, Украина завоевала четыре награды на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе.

При этом наши гимнасты трижды поднялись на высшую ступень пьедестала почета: олимпийский чемпион Олег Верняев (на фото в заголовке) добыл «золото» в упражнении на брусьях, Игорь Радивилов выиграл опорный прыжок, а Анастасии Бачинской не было равных в вольных упражнениях.

Игорь Радивилов

Анастасия Бачинская

Кроме того, украинская гимнастка Диана Варинская стала второй в упражнении на бревне.

Диана Варинская

Отметим, что в первый день состязаний в Котбусе титулованный Верняев завоевал «бронзу» в упражнении на коне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион Олег Верняев перенес операцию в Израиле.

Фото НОК Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

Собака и котята

Бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь (фото)

На месте ДТП

Авария с Кулебой: пост советника Авакова вызвал волну возмущения в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер